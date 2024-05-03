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Ривалдо о «Барселоне»: «Этот сезон стал огромным разочарованием. У нас ни одного трофея, а «Реал» почти чемпион и играет в полуфинале ЛЧ»

«Чтобы успокоить ситуацию в «Барселоне», Хави решил остаться. Это было правильное решение. На мой взгляд, Хави и «Барселона» не очень хорошо провели этот сезон.

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