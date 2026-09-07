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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США едва не проиграли Италии и показали худшую результативность на чемпионате мира с 1971 года

Сборная США едва не потерпела сенсационное поражение от Италии на женском чемпионате мира-2026 в Берлине, но в итоге одержала победу со счетом 55:52.

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