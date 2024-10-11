Кто развалил Россию после революции, урон от гражданской войны и роль большевиков в свержении царя

Sobering

10 октября 1919 года Верховный совет Антанты принял постановление об официальном объявлении блокады Советской России. В международном заговоре империалистических держав против Советской страны экономическая и политическая блокада была необходимым дополнением к политике вооруженной интервенции и материальной поддержки белогвардейских армий. Империалисты под предлогом борьбы с германо-австрийской коалицией прибегли к блокаде Советской России сразу же после победы Октябрьской революции. Уже к концу 1918 года Советская страна была почти полностью изолирована от внешнего мира и политически и экономически. После поражения Германии стало невозможно продолжать блокаду Советской России под видом блокады Германии. Тогда 10 октября 1919 года Верховный совет Антанты принял решение об официальном объявлении блокады Советской республики. В нем предусматривалось запрещение всяких торговых, финансовых, пассажирских, почтовых и радиотелеграфных сношений с Советской страной. Нейтральным государствам и Германии Антанта направила ноту с предложением немедленно присоединиться к блокаде. В ноте подчеркивалось, что британские и французские военные корабли будут «изменять курс тех судов, бумаги которых выписаны на порты большевистской России». Это решение Антанты, принятое в самый разгар наступления Деникина и Юденича, явилось кульминационным пунктом в политике экономической изоляции Советской страны. Таким образом западные державы стремились додавить советскую власть при помощи глобального бойкота. Однако через полгода попытку признали неудачной, а блокада была снята.