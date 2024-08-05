Американцы хотят изолировать российских спортсменов и тренеров в тех видах спорта, где им нет равных в мире - СВР

США планируют новую кампанию по изоляции России в мировом спортивном движении, для этого они готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений, в первую очередь в дисциплинах, в которых страна является глобально признанным лидером.