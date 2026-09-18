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Царьград

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Канье Уэст убрал Петербург из тура, а в суде Воронежа ждут иск к организаторам

Канье Уэст убрал Петербург из тура, а в суде Воронежа ждут иск к организаторам

Санкт-Петербург исчез из списка городов, где должен выступить Канье Уэст в рамках своего тура. Соответствующая информация размещена на официальном сайте исполнителя, посвященном гастролям.

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