МО: Су-34 уничтожил авиабомбами силы и технику ВСУ на Купянском направлении

Российские подразделения поразили Вооруженные силы Украины на Купянском направлении. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России сбросил на противника фугасные авиабомбы, сообщило Минобороны.
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