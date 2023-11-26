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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентина Родионенко: «Давыдовой надо возвращаться в Россию, мы ее с удовольствием возьмем»

Двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Елену Давыдову временно отстранили от тренерской работы в Канаде «Елене Давыдовой надо возвращаться, мы ее с удовольствием возьмем.

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