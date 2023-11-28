Китай предупредил мятежный Тайвань о грядущей войне

Пекин сделал резкое заявление о том, что мечты о независимости Тайваня приведут его к войне.Чиновник канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил от готовности Китая создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но Пекин не допустит сепаратистской деятельности, направленной на "независимость" острова.
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