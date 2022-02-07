Popcaketv

2 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Дочу выставляют, как бы виноватой. А сынок-то, тоже сдал отца.  Хотя в чужой семье...Дочь Куравлева за...
  • Марина Максимова
    Вот гадость то сказать про покойного как легко..не ответит уже. Семина то уж бы молчала. Сколько нервов близкие потра...Коллега Куравлева...
  • Татьяна Бутова
    Какой ужас. Это невозможно представить, как такое услышать о дочери. Тем более единственной.Мать «Мисс Кузбас...

Боня обвинила Собчак в наркомании: «Собчак мне звонила и спрашивала, где достать белый порошок»

Боня обвинила Собчак в наркомании: «Собчак мне звонила и спрашивала, где достать белый порошок»

Несколько дней назад Виктория Боня поделилась у себя в микроблоге, что употребляет кактус Сан-Педро в качестве целебных действий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх