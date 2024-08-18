Рои дронов, стаи "Искандеров": Киев и Сумы вспыхнули. Уничтожены "Курские" резервы. Километровые столбы огня видели в соседних областях

ФОТО: Коллаж KandiskyСегодня 31K прочитали Небывалые удары были нанесены по Сумам и Киеву. Местные сообщали о многочисленных прилётах и взрывах, которые были слышны по всей области, а километровые столбы огня видели и в соседних регионах.
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