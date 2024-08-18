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Добрый Мир

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Рои дронов, стаи "Искандеров": Киев и Сумы вспыхнули. Уничтожены "Курские" резервы. Километровые столбы огня видели в соседних областях

ФОТО: Коллаж KandiskyСегодня 31K прочитали Небывалые удары были нанесены по Сумам и Киеву. Местные сообщали о многочисленных прилётах и взрывах, которые были слышны по всей области, а километровые столбы огня видели и в соседних регионах.

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Комментарии
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demyr150648
А где результаты?  Не боитесь, что опять где-нибудь кусок границы прошляпим, и сегодня разбитые и лишенные боеприпасов, людей и техники укры, опять пойдут наступать? Надо пересмотреть всю систему подготовки военных и систему их роста и принципы управления. Эх, блин, опять пидоры у власти. Что за напасть. Чего царь всех народовольцев не перевешал и либерастов на каторгах не сгноил?
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