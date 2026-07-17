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Автоэксперт: выбор машины должен зависеть от цели поездки

Автоэксперт: выбор машины должен зависеть от цели поездки

Автоэксперт Денис Тэммо рассказал, что машину следует выбирать с учётом цели использования. Для деловых поездок важны комфорт и имидж, для свадьбы — удобство и внешний вид, а для дальних путешествий — безопасность и функциональность.

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