Автоэксперт: выбор машины должен зависеть от цели поездки

Автоэксперт Денис Тэммо рассказал, что машину следует выбирать с учётом цели использования. Для деловых поездок важны комфорт и имидж, для свадьбы — удобство и внешний вид, а для дальних путешествий — безопасность и функциональность.
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