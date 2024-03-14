WSJ узнала о намерении США производить ракеты в Австралии

Американская компания Lockheed Martin планирует открыть завод в Австралии, он будет первым местом производства ракет дальнего действия и установок для них (GMLRS — Guided Multiple Launcher Rocket System) вне территории США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии