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Катар и Египет: переговоры о 50-дневном перемирии в Газе накануне праздника

Катар и Египет: переговоры о 50-дневном перемирии в Газе накануне праздника

Катар и Египет ведут переговоры с ХАМАС и Израилем о 50-дневном перемирии в секторе Газа, обсуждая обмен палестинских заключенных на заложников перед праздником Ид аль-Фитр.

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