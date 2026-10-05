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Аргументы и Факты

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Путин 5 октября вручит в Кремле госнаграды учителям героев СВО

Путин 5 октября вручит в Кремле госнаграды учителям героев СВО

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 5 октября, вручит государственные награды учителям героев спецоперации и встретится с лауреатами конкурса «Учитель года».

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