2 апреля в Архангельске простятся с Владимиром Ананьевым

29 марта в Архангельске скоропостижно скончался замруководителя администрации губернатора и регионального правительства Владимир Ананьев2 апреля, с 11:00 до 12:15, в конференц-зале регионального правительства состоится церемония прощания с Владимиром Михайловичем Ананьевым, который скоропостижно скончался во время товарищеского хоккейного матча 29 марта 2025 года.
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