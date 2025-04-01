2 апреля в Архангельске простятся с Владимиром Ананьевым

29 марта в Архангельске скоропостижно скончался замруководителя администрации губернатора и регионального правительства Владимир Ананьев2 апреля, с 11:00 до 12:15, в конференц-зале регионального правительства состоится церемония прощания с Владимиром Михайловичем Ананьевым, который скоропостижно скончался во время товарищеского хоккейного матча 29 марта 2025 года.