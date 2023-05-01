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Стеф Карри отпраздновал 50-е очко в матче с «Кингз» с отсылкой к фирменному ритуалу соперника «Зажги луч»

Стеф Карри отпраздновал 50-е очко в матче с «Кингз» с отсылкой к фирменному ритуалу соперника «Зажги луч»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд НБА – в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против «Сакраменто» он набрал 50 очков, 8 подборов и 6 передач, реализовав 20 бросков из 38 с игры (7 из 18 трехочковых).

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