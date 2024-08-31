Военачальники, упомянутые А. С. Пушкиным в поэме «Полтава» Титульный лист первого издания «Полтавы»Как известно, поэма А.
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Военачальники, упомянутые А. С. Пушкиным в поэме «Полтава» Титульный лист первого издания «Полтавы»Как известно, поэма А.
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