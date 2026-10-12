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«Мама очень обрадовалась»: Ольга Орлова раскрыла реакцию мамы на беременность в 45 лет

«Мама очень обрадовалась»: Ольга Орлова раскрыла реакцию мамы на беременность в 45 лет

Певица и телеведущая Ольга Орлова во второй раз стала мамой три года назад. В браке с предпринимателем Валерием Масловым у неё родилась дочь Анна, и на тот момент артистке было 45 лет.

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