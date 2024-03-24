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"Подумала фейерверк": педагог Елена Губская о том, как вывела детей из "Крокуса"

"Подумала фейерверк": педагог Елена Губская о том, как вывела детей из "Крокуса"

Известия/Эдуард Корниенко Педагог Елена Губская после нападения террористов вывела из "Крокус Сити Холла" своих девятилетних воспитанников Рената и Еву, с которыми приехала на чемпионат России по танцевальному спорту.

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