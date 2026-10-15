Китайские ученые выявили, что неправильный режим сна повышает риск рака молочной железы на 30%. Данные более 220 тысяч человек из проекта UK Biobank за 11,6 года наблюдений подтверждают зависимость.
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