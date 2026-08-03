Почему бездетная и счастливая женщина 40+ вызывает ненависть у мужчин

Валерий Светлый Эта статья представляет собой отрыжку буржуазной особи женского пола, которую может и хотелось бы пожалеть, но агрессивность ее формул и тез не позволяют порядочному мужчине проявлять сочувствие к оскопленному выхлопу женской природы. Настоящая женщина никогда не унизится до хвастовства потребительским прайсом своего "благополучия". Настоящая женщина, в данном случае, русская женщина, несмотря на все ужасы современной политики, экономики и просто быта, не позволит себе опуститься до панельного мышления потаскухи. Русская женщина во все времена делила и горести риадости со своей половинкой, которую сегодня найти стало очень сложно. Падение уровня культуры, образования и воспитания привели к рецидивам дебилизации обоих полов молодежи. Перемены к лучшему предвидятся не скоро...

туся петрова Где то уже было такое письмо от одинокой женщины к подружкам завистницам . Счастливый человек не орет на каждом углу о счастье в одиночестве ,он просто наслаждается им !!!Вспомнила фильм --Тайна железной двери .А если попросить у такой счастливицы ) фото альбом то будет только селфи ,без прикольных воспоминаниях ...