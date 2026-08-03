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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему бездетная и счастливая женщина 40+ вызывает ненависть у мужчин

Почему бездетная и счастливая женщина 40+ вызывает ненависть у мужчин

«Настоящая женщина» - это та, что в сорок выглядит на шестьдесят, не может позволить себе приличный маникюр и забыла, когда в последний раз испытывала оргазм не от вида новой стиральной машины? Серьёзно? Это ваш идеал? Я бездетная, сорокаплюслетяя женщина, которая сидит в кофейне с ноутбуком, а не с коляской.

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Комментарии
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Валерий Светлый
Эта статья представляет собой отрыжку буржуазной особи женского пола, которую может и хотелось бы пожалеть, но агрессивность ее формул и тез не позволяют порядочному мужчине проявлять сочувствие к оскопленному выхлопу женской природы. Настоящая женщина никогда не унизится до хвастовства потребительским прайсом своего &quot;благополучия&quot;. Настоящая женщина, в данном случае, русская женщина, несмотря на все ужасы современной политики, экономики и просто быта, не позволит себе опуститься до панельного мышления потаскухи. Русская женщина во все времена делила и горести риадости со своей половинкой, которую сегодня найти стало очень сложно. Падение уровня культуры, образования и воспитания привели к рецидивам дебилизации обоих полов молодежи. Перемены к лучшему предвидятся не скоро...
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1 м.
туся петрова
Где то  уже  было  такое  письмо от  одинокой  женщины  к   подружкам  завистницам . Счастливый  человек  не  орет  на  каждом  углу  о  счастье  в одиночестве ,он  просто  наслаждается  им !!!Вспомнила  фильм --Тайна  железной  двери .А  если  попросить  у  такой  счастливицы  ) фото  альбом  то  будет  только  селфи ,без  прикольных  воспоминаниях ...
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1 м.
Майя Majesty
&quot;Свой свояка видит издалека&quot;. Так и здесь, на такую абсолютно самодостаточную даму лаят и пеной исходят только лузеры и абьюзеры)) А все потому, что она таким хочет что-то доказывать. Нормальным мужчинам все ее достижения до фонаря)) Каждому свое.
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1 м.