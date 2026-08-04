Годами главный совет по физической активности звучал просто: «двигайтесь как можно больше». Новое крупное исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показало, что эта рекомендация упускает важнейшую деталь.
Что полезнее для здоровья: долгие тренировки или короткие, но тяжелые
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СК
Сергей Ковалев
статейка ни о чём, типа умри на треньке, чтобы жить дальше. суть вопроса в умении слышать своё тело, где та граница, за которой перебор. правильная формулировка задач на тренировки звучит примерно, как постоянное приближение к границе, отодвигая её по мере занятий. но и "отодвигая" не самоцель, самоцель - адекватное самочувствие в результате занятий. иначе можно и "хрустальный член" сломать не заморачиваясь...
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