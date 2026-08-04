Что полезнее для здоровья: долгие тренировки или короткие, но тяжелые

СК

Сергей Ковалев

статейка ни о чём, типа умри на треньке, чтобы жить дальше. суть вопроса в умении слышать своё тело, где та граница, за которой перебор. правильная формулировка задач на тренировки звучит примерно, как постоянное приближение к границе, отодвигая её по мере занятий. но и "отодвигая" не самоцель, самоцель - адекватное самочувствие в результате занятий. иначе можно и "хрустальный член" сломать не заморачиваясь...