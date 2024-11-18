Штрафы за нарушения ПДД поднимут

С 1 января 2025 года в РФ могут увеличить штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), подготовленный Правительством.
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