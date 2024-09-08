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Недавно обнаруженный вид крошечных динозавров был очень странным

Недавно обнаруженный вид крошечных динозавров был очень странным

Недавно в городе Тамба-Сасаяма (префектура Хёго, Япония) был найден новый вид динозавра. 17 хорошо сохранившихся костей, большинство из которых принадлежат одному индивиду, создали образ древнего существа, которое вполне можно описать как «забавного маленького гнома», пишет iflScience.

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