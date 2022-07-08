Сотрудницу Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене

Пользователь соцсети Twitter обсуждают попытку помощницы руководителя пресс-службы американской администрации Эмили Симонс оправдать главу государства Джо Байдена, который вслух прочитал ремарку телесуфлера в ходе выступления о правах женщин.
Пользователь соцсети Twitter обсуждают попытку помощницы руководителя пресс-службы американской администрации Эмили Симонс оправдать главу государства Джо Байдена, который вслух прочитал ремарку телесуфлера в ходе выступления о правах женщин.
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