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Сотрудницу Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене

Сотрудницу Белого дома уличили во лжи после слов о Байдене

Пользователь соцсети Twitter обсуждают попытку помощницы руководителя пресс-службы американской администрации Эмили Симонс оправдать главу государства Джо Байдена, который вслух прочитал ремарку телесуфлера в ходе выступления о правах женщин.

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