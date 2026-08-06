НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Таджики-уголовники ушли на СВО, чтобы сбежать, но план не сработал

Таджики-уголовники ушли на СВО, чтобы сбежать, но план не сработал

История с задержанием в Саратове группы бывших участников СВО, подозреваемых в попытке незаконно покинуть Россию, стала очередным тревожным сигналом о проблемах, которые возникают на пересечении уголовного мира, миграционных процессов и военной службы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии