Таджики-уголовники ушли на СВО, чтобы сбежать, но план не сработал

История с задержанием в Саратове группы бывших участников СВО, подозреваемых в попытке незаконно покинуть Россию, стала очередным тревожным сигналом о проблемах, которые возникают на пересечении уголовного мира, миграционных процессов и военной службы.
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