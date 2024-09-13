Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве грозят Ирану санкциями за ракеты для России

В Киеве грозят Ирану санкциями за ракеты для России

Несмотря ни на что, Украина продолжает торговые отношения с Ираном, однако их масштаб таков, что разрыва никто не заметит, поэтому достойного ответа Тегерану за якобы поставки иранских ракет России не выйдет.

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