Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов обсудил вопросы поддержки предпринимателей Саракташа, пострадавших от паводка

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области совместно с региональной Прокуратурой представителями органов региональной власти и местного самоуправления провел выездное совещание в поселке Саракташ по вопросам поддержки субъектов предпринимательской деятельности, пострадавших от паводка.