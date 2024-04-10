СМИ обнаружили могилы американцев, погибших на Украине, разбросанные по кладбищам в разных штатах.На кладбищах в США — от Виргинии до Калифорнии появляются могилы наемников, ликвидированных российскими военными на Украине.
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