Торги коллекцией Ротшильдов принесли $43 млн

Завершились первые торги аукционного дома Christie’s, посвященные коллекции Ротшильдов. На продажу были выставлены картины старых мастеров, антикварная мебель, итальянская майолика эпохи Возрождения и ювелирные изделия XVII века.
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