Сборная Аргентины стала финалистом Копа Америка

Сборная Аргентины благодаря голам Альвареса и Месси обыграла Канаду. Ранним утром 10 июля в Ист-Рутерфорде (США) завершился полуфинальный матч Копа Америка, в котором сборная Аргентины встречалась с командой Канады.
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