Можно сильно пожалеть: никогда не мойте пол дома такой водой - вот результат

Большинство из нас уверены в том, что горячая вода — лучший друг чистоты. Ведь под её действием жир и грязь растворяются, а мыльные средства лучше пенятся.
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