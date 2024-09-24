У надымского главы Жаромских и его подчинённых вырастет зарплата

Муниципальные чиновники Ямала поднимают себе зарплаты вслед за сотрудниками окружных ведомств. В том числе с 1 октября 2024 года вырастут заработки у главы Надымского района Дмитрия Жаромских и его подчинённых.
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