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У надымского главы Жаромских и его подчинённых вырастет зарплата

У надымского главы Жаромских и его подчинённых вырастет зарплата

Муниципальные чиновники Ямала поднимают себе зарплаты вслед за сотрудниками окружных ведомств. В том числе с 1 октября 2024 года вырастут заработки у главы Надымского района Дмитрия Жаромских и его подчинённых.

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