ОНК: лидер "Левого фронта" Удальцов не жаловался на условия содержания в СИЗО

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, который был арестован по делу об оправдании терроризма, находится в карантинной камере московского СИЗО-7.
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