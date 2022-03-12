Татьяна Навка: «В последнее время читаю огромное количество нереальной ненависти – в свой адрес, моей семьи, соотечественников и страны в целом»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказала мнение о хейте. «Ничего в этой жизни не стоит на месте, не находится в статике и абсолютном покое.

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