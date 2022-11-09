Вместо «Камри»: в России стартовали продажи Toyota Avalon

У российских покупателей появилась достойная альтернатива Toyota Camry: собиравшийся в России седан заменят на более крупную Toyota Avalon, причем сделанную в Китае! Пятиметровый «Авалон» изначально выпускался в США исключительно для местного рынка.
У российских покупателей появилась достойная альтернатива Toyota Camry: собиравшийся в России седан заменят на более крупную Toyota Avalon, причем сделанную в Китае! Пятиметровый «Авалон» изначально выпускался в США исключительно для местного рынка.
Свежие комментарии