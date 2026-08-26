Дачникам хотят разрешить бесплатно торговать цветами перед 1 сентября Юлия ЧелкановаВице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять россиянам, выращивающим цветы на своих участках, бесплатные торговые места в преддверии Дня знаний.
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