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Дачникам хотят разрешить бесплатно торговать цветами перед 1 сентября

Дачникам хотят разрешить бесплатно торговать цветами перед 1 сентября

Дачникам хотят разрешить бесплатно торговать цветами перед 1 сентября Юлия ЧелкановаВице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять россиянам, выращивающим цветы на своих участках, бесплатные торговые места в преддверии Дня знаний.

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