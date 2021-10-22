Александр Роджерс: Вслед за энергокризисом в Европу придёт продовольственный

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Вслед за энергокризисом в Европу придёт продовольственный Сейчас мы видим интересное кино (лично я уже не могу даже смотреть на попкорн), которое разворачивается в Евросоюзе.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга Кольцова (Кринберг)Недолго бумеранг летал, вернулся к тем, кто "наложил" санкции на Россию и наших производителей, в расчёте, что мы станем больше закупать у них ✊ А щас вот и посмотрим, кто страна-бензоколонка, а кто зелёный ветряк)Andrew KleyТочнее флюгер.Александр СимаковДовёл Путин страну, хамон с пармезаном в Европию скоро начнём поставлять. Ну и лягушек, специально для французов...Andrew KleyА кто у нас комаров и прочих букашек истреблять будет?Александр СимаковТак тех лягушек, которые у нас комаров и букашек истребляют, в пищу не употребляют. У нас начали на фермах выращивать съедобных лягушек специально для поставок за границу, как улиток и устриц. Лягушек и улиток в Крыму, устриц - на Дальнем востоке.Andrew KleyСпасибо за информацию. :-)Владимир ТерентьевТолько не надо им показывать выход и подсказывать решения, а то они повернутся к нам лицом, снимут санкции, мы обрадуемся и откроем свои объятия, и забудем про импортозамещение, интегрируемся ещё больше, и в один прекрасный момент они прекратят свои поставки ...сергеймы что-то закупаем у них ? сколько ? по какой цене будем теперь покупать у них и продавать у нас ? Путин виноват ? вопросы , вопросы ... . кто ответит на них ?Адольф ПешковВся беда в том, что поколение нынешних европейских "лидеров", имён которых мы порой и не помним не только не читали серьёзных книг, но даже на сказку " о рыбаке и рыбке " не хватило образования. Живут в капитализме и в рынке и даже не удосужились прочитать, что эта формация изобилует чередой самых различных кризисов. В данном конкретном случае лично "лидеры"организовали в своём евроколхозе газовый кризис в стремлении получить похвалу от Байдена и насолить России. Этот газовый цирк нельзя описать , его только в кукольном театре можно сыграть. Не мудрено ведь. Знаете ли вы, что богатая Швейцария не покупает злектричество у франции потому, что Франция получает её на АЭС. И Швейцария боится заразиться лучевой болезнью. До чего ещё надо доехать этим господам ?Комментировать
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