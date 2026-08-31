Трамп заявил, что Европа оплачивает помощь США Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, однако финансовое бремя этой помощи, по его словам, несут европейские страны.
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