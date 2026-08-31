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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что Европа оплачивает помощь США Украине

Трамп заявил, что Европа оплачивает помощь США Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, однако финансовое бремя этой помощи, по его словам, несут европейские страны.

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