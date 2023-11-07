В Steam навсегда бесплатными стали сразу десять игр на сумму 3500 тыс руб. Есть пр...

В Steam навсегда бесплатными стали сразу десять игр на сумму 3500 тыс руб. Есть проекты с очень положительными отзывамиНедавно в цифровом сервисе Steam на полностью бесплатную модель распространения перешли сразу десять игр, среди которых есть проекты с очень положительными отзывами от геймеров.