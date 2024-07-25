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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Постоянно слышу: «Женя, экспериментируй, нам хочется чего-то нового, чего ты нудли катаешь?» Но я по натуре лирик»

«На данный момент в нашей стране очень много фигурнокатательной продукции: очень много шоу, очень много соревнований.

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