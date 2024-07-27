❗️Автобус насмерть сбил женщину в Симферополе По предварительной информации, в районе Центрального рынка женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, сбил автобус.
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❗️Автобус насмерть сбил женщину в Симферополе По предварительной информации, в районе Центрального рынка женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, сбил автобус.