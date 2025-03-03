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РИА Новый день

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В Ревде началась подготовка к досрочным выборам

В Ревде началась подготовка к досрочным выборам

В Ревде в ближайшее время начнется подготовка к проведению досрочных выборов депутатов местной думы. Как сообщается на сайте городского теризибркома, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного роспуска думы.

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