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«Ее не пригласили». Плющенко объяснил отсутствие Муравьевой на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему его подопечная Софья Муравьева не выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

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