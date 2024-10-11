Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе

При хранении урожая в дачных погребах в них могут появиться смертельно опасные для человека газы, появившиеся в результате отсутствия вентиляции или проникновения из почвы при разложении органических веществ без доступа кислорода.
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