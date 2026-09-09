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SUSANIN

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Картина дня: траты жителей на алкоголь и новые инвазивные растения в Удмуртии

Картина дня: траты жителей на алкоголь и новые инвазивные растения в Удмуртии

Траты на алкогольБолее 16 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за полгода. На алкогольные напитки пришлось 11,7% всех продовольственных трат граждан.

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