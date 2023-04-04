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Мельничук: Россия усилит свое присутствие в Черном море в ответ на провокации НАТО

Мельничук: Россия усилит свое присутствие в Черном море в ответ на провокации НАТО

wikipedia.org | Mass Communication Specialist 3rd Class Sean Furey / public domain Россия увеличит количество войск в черноморском регионе, если страны НАТО во главе с США усилят свое присутствие в акватории Черного моря.

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