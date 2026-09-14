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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Малые города Крыма – в рейтинге мест для путешествий осенью

Малые города Крыма – в рейтинге мест для путешествий осенью

Тёплая и тихая осень, ещё прогретое море, живописные закаты и шум прибоя, местное ликёрное вино и медовый инжир.

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