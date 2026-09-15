Former participant of the "Dom-2" project, blogger Victoria Bonya believes that China is already practically living in the future, while the United States is a backward world.
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