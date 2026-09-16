Look: Greta Gerwig's 'Narnia' movie gets logo, on-set photo

"Narnia: The Magician's Nephew" is a new film from "Barbie" director Greta Gerwig based on the "Chronicles of Narnia" prequel novel by C.
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